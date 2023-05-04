Manisa'da Polis İkna Edelemedi, Ateş Açan Kişi Vurularak Öldürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde polisin ikna edemeyip ateş açan H.S. vurularak ağır yaralandı. Hastanede hayatını kaybeden H.S.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap çıktı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ihbara giden polisin ikna edemediği H.S. önce havaya sonra da ekiplere ateş edince vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.S. hayatını kaybederken, Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay, dün sabah Soma ilçesi Beşyol Kavşağı'nda meydana geldi. Havaya ateş açma ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, H.S. isimli kişiye silahını bırakmasını söyledi. Tabancasını teslim etmeyerek, havaya ve kendisini ikna etmeye çalışan polise ateş açan H.S., ekipler tarafından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.S., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, H.S.'nin kullandığı silahın ruhsatsız olduğu belirtilerek, "Manisa'nın Soma İlçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili ilk yapılan tespitlere göre, Beşyol Kavşağında meydana gelen tabanca ile havaya ateş etme konusuyla ilgili ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri olay yerine intikal etmişler, elinde silah bulunan H.S. isimli şahıs tüm ikna çabalarına rağmen tabancasını teslim etmeyerek görevli polis memurlarına ve etrafa ateş etmeye devam etmiştir. Yaşanan müsademede olay yerinde yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şahıstan ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ve uyuşturucu hap elde edilmiştir. Olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.