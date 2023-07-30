Manisa'da pizzacıda cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarını silahla vurdu

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir pizza restoranına gelen motosikletli şahsın silahlı saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir pizza restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranında çalışan Ferhat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı restoranda çalıştığı iş arkadaşları Sultan Zencirci ve Gül D.'ye ruhsatsız silahıyla ateş etti. Her iki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Ferhat K. ise motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Sultan Zencirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Gül D.'nin de yaralandığını belirledi. Gül D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla şüpheli Ferhat K. suç unsuru tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.