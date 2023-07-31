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Manisa'da Pizza Restoranında Cinayet

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çalıştığı pizza restoranına motosikletle gelerek bir mesai arkadaşını öldürüp diğerini de yaralayan şüpheli yakalandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çalıştığı pizza restoranına motosikletle gelerek bir mesai arkadaşını öldürüp diğerini de yaralayan şüpheli yakalandı.

Dün Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki pizza restoranında yaşanan olayın ardından kaçan şüphelinin restoran çalışanı F.K. olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan F.K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Dün Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranına motosikletle gelen bir kişi, tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçmış, restoran çalışanı Sultan Zencirci (27) ölmüş, diğer çalışan Gül D. (45) ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

Yunusemre Jandarma Manisa Güncel Haberler

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