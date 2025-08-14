Manisa'da Pikap Mobilya Mağazasına Girdi: 2 Yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir pikap, önündeki otomobile çarptıktan sonra mobilya mağazasına girdi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı, durumu iyi. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobile çarpıp mobilya mağazasına giren pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Kadir Çetin'in kullandığı 45 ACG 926 plakalı pikap, 8 Eylül Caddesi'nde önündeki otomobile çarptıktan sonra mobilya mağazasına girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Kadir ile eşi Hatice Çetin yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mobilya mağazasında hasar oluşurken, yaralı sürücü, seyir halindeyken boğazına yiyecek kaçtığı için aracın hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.
