Pet shoptaki papağanları çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde pet shoptan 7 papağan çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde pet shoptan 7 papağan çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Utku Mahallesi'nde pet shop işleten Efe Caner, dükkanı açtığında, iş yerinin arka penceresinin kırıldığını, 7 papağan ile bazı eşyalarının yerinde olmadığını tespit etti. Caner, papağanlarını çalan kişinin dükkanın üst katında oturan komşusu B.U. olduğunu öne sürerek, güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise başvurdu. Şüpheli B.U, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemin sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Papağanlar ise bulunamadı. İş yeri güvenlik kamerası görüntülerinde ise bir kumaşla yüzüne maske yapmış kişinin, dükkanın içinde dolaştığı görülüyor. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler

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