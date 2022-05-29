Manisa'da parkta işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Manisa'da parkta işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da parkta işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'da motokuryelik yapan İlkay Kaplan'ın öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı ile olaya karıştığı belirtilen 1 şüpheli, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da motokuryelik yapan İlkay Kaplan'ın öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı ile olaya karıştığı belirtilen 1 şüpheli, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaplan'ın Şehzadeler ilçesindeki Esnaf Parkı'nda yürüdüğü sırada tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın zanlısı ve yardımcı olduğu iddia edilen şüphelinin kimliklerini belirledi.

Cinayet zanlısı M.Y ile olaya karışan 1 şüpheli, Yunusemre ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

15 Mayıs'ta Esnaf Parkı'nda yürüyen motokurye İlkay Kaplan, tabancayla başından vurularak öldürülmüştü.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Manisa Esnaf Güncel Haberler

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