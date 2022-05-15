Manisa'da parkta başından tabancayla vurulan kişi öldü - Haberler

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Çarşı Mahallesi'ndeki Esnaf Parkı'nda, motokurye olarak çalıştığı öğrenilen İlkay Kaplan (34) ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Bu sırada tabancayla başından vurulan Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.