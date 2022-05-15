Manisa'da parkta başından tabancayla vurulan kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da parkta başından tabancayla vurulan kişi öldü

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da parkta başından tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Çarşı Mahallesi'ndeki Esnaf Parkı'nda, motokurye olarak çalıştığı öğrenilen İlkay Kaplan (34) ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Bu sırada tabancayla başından vurulan Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Esnaf, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title