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Manisa'da park halindeki otobüsten mazot çalındı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da park halindeki otobüsten mazot çalındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki otobüsten mazot çalındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki otobüsten mazot çalındı.

Alınan bilgiye göre, park halindeki 45 J 0384 plakalı otobüse gelen aracın sorumlusu İsa Aktop, bagajda 150 litre mazot dolu bidonların olmadığını fark etti

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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