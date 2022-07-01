Manisa'da park halindeki otobüsten mazot çalındı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki otobüsten mazot çalındı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki otobüsten mazot çalındı. Alınan bilgiye göre, park halindeki 45 J 0384 plakalı otobüse gelen aracın sorumlusu İsa Aktop, bagajda 150 litre mazot dolu bidonların olmadığını fark etti İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. AA / Serkan Özcan - Güncel Manisa Güncel Haberler

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