Manisa'da park halindeki otobüsten mazot çalındı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki otobüsten mazot çalındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki otobüsten mazot çalındı.
Alınan bilgiye göre, park halindeki 45 J 0384 plakalı otobüse gelen aracın sorumlusu İsa Aktop, bagajda 150 litre mazot dolu bidonların olmadığını fark etti
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
AA / Serkan Özcan - Güncel