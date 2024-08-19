Manisa'da park halindeki 19 aracın lastikleri kesildi
Manisa Yunusemre ilçesinde park halinde bulunan 19 aracın lastiklerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa'da park halindeki 19 aracın lastikleri kesildi.
Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi 4401 sokakta araç lastiklerinde kesikler olduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, 19 aracın lastiğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesici aletle zarar verildiğini belirledi.
Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.