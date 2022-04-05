Manisa'da panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde panelvanın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tahsin Ceylan'ın kullandığı 34 L 4765 plakalı panelvan, Manisa İzmir kara yolu Karakoca Mahallesi kavşağında Ali Ulusoy idaresindeki 35 R 7095 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali Ulusoy ve otomobildeki bir yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.