Manisa'da panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde panelvanın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde panelvanın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tahsin Ceylan'ın kullandığı 34 L 4765 plakalı panelvan, Manisa İzmir kara yolu Karakoca Mahallesi kavşağında Ali Ulusoy idaresindeki 35 R 7095 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali Ulusoy ve otomobildeki bir yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Tahsin Ceylan, Ali Ulusoy, Yunusemre, Manisa, Güncel, Haberler

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