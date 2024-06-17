Manisa'da palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir palet imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde palet imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde Ali Emir'e ait palet imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinde dumanların çıktığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.