Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Yunusemre ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanında çıktı ve bazı meyve ağaçlarına da sıçradı.

Muradiye Mahallesi'ndeki fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın yanındaki bazı meyve ağaçlarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman yangını söndürme arazözleri, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
