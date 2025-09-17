Haberler

Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
Yunusemre ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ve diğer ekipler müdahale ediyor. Yangın, eski paletlerin depolandığı alanda başladı ve büyüyerek yanındaki meyve ağaçlarına sıçradı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Muradiye Mahallesi'ndeki fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın yanındaki bazı meyve ağaçlarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman yangını söndürme arazözleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
