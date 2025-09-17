Haberler

Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki palet fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Yunusemre ilçesinde eski Muradiye yolu üzerindeki palet fabrikasında, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Yangına müdahale sürüyor.

