Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki palet fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Yunusemre ilçesinde eski Muradiye yolu üzerindeki palet fabrikasında, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Yangına müdahale sürüyor.