Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen yangın, bitişikteki kükürt fabrikasındaki azot tankının patlaması sonucu çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AZOT TANKI PATLADI, ALEVLER PALET FABRİKASINA SIÇRADI

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki palet fabrikasındaki yangına; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne işçilerin yaptığı ihbarın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken; yangının bitişikte bulunan kükürt fabrikasındaki azot tankının henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu çıktığı ve alevlerin palet fabrikasına sıçradığı tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
