Manisa'da özel çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
AA - Yusuf Böyük - Güncel
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Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Manisa Şubesi'nde özel çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Manisa Şubesi'nde özel çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, şarkılarla bayram kutlaması gerçekleştirdi ve pasta kesti.
Öznur Gülden, çocuklarla kabak, domates, biber ve patlıcan fideleri dikti.
AA / Yusuf Böyük - Güncel