Manisa'da özel çocuklar 23 Nisan'ı kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da özel çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

AA - Yusuf Böyük - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da özel çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Manisa Şubesi'nde özel çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Manisa Şubesi'nde özel çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, şarkılarla bayram kutlaması gerçekleştirdi ve pasta kesti.

Öznur Gülden, çocuklarla kabak, domates, biber ve patlıcan fideleri dikti.

AA / Yusuf Böyük - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Manisa, Çocuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title