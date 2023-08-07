Manisa'da Otoyol Kazasında 2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Manisa'da geçtiğimiz 21 Temmuz'da otoyol kenarında bir otomobilin altında bulunan 2 kişinin cesedine ilişkin olayda sır perdesi aralandı. Şahıslara kamyon ile çarparak ölümüne sebep olan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Temmuz tarihinde Şehzadeler ilçesi İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Saat 03.30 sıralarında İzmir plakalı bir otomobilin altında iki kişinin cansız bedenini gören sürücüler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, hayatını kaybeden şahısların L.A.K. ve K.A. olduğunu belirledi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT, Olay Yeri İnceleme ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu ve güzergah üzerinde 220 kameraya ait bin 202 saatlik görüntüde 15 bin 200 aracı inceledi. Şahısların kazaya kurban gittiğini tespit eden ekipler, olay yerinde buldukları araç parçalarını bölgedeki servis ve yedek parça satışı yapan iş yerlerinde inceletti. Olaya karıştığı değerlendirilen beyaz Ford Kargo kamyon niteliğine uyan şüpheli 5 bin 152 araç analizini de yapan ekipler, kaza yerinde tespit edilen maddi deliller ve kamera görüntülerinden R.A isimli şahıs üzerine kayıtlı Ford Kargo kamyonun şüpheli V.A. isimli şahıs tarafından kullanıldığını tespit etti. Gözaltına alınan V.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA