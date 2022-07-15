Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Adakale Mahallesi'ndeki Yeşiltepe Caddesi üzerinde H.İ'nin kullandığı 45 C 5795 plakalı otomobille F.K idaresindeki 09 AEZ 818 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu E.B, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler

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