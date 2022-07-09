Manisa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. M.Y. (27) yönetimindeki 45 ADD 462 plakalı hafif ticari araçla C.Ş. (37) idaresindeki 45 C 3064 plakalı otomobil, Yeniharmandalı Mahallesi yolunda çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Ahmet Bayram - Güncel Manisa Güncel Haberler

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