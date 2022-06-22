Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alibey Canbaz idaresindeki 34 VZR 22 plakalı otomobil, Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, Şahin Aksu'nun kullandığı 45 AHT 445 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
AA / Kamil Tekmen - Güncel