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Manisa'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Manisa'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki iki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki iki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

1. Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Hasan K. idaresindeki 35 KLM 59 plakalı otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan K. ile yanında bulunan Hasan M. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı Manisa Güncel Haberler

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