Manisa'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Üç Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ve iki çocuğu yaralandı. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ile 9 ve 14 yaşındaki çocukları yaralandı.

Manisa-Turgutlu kara yolu Hamalınkırı mevkisinde Ramazan Özen idaresindeki 45 AEB 875 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Selim Cidik yönetimindeki 35 LGE 47 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola düşen sürücü Cidik ile motosikletteki çocukları Rükan (9) ve Sümeyya Cidik (14) yaralandı.

Yaralılar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü Özen'i gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
