Manisa'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

İstanbul Otoyolu Saruhanlı geçişinde yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarına park edilen bir kamyonete otomobil çarptı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Otoyolu Saruhanlı geçişinde yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarına park edilen bir kamyonete otomobil çarptı.

Berkan Ö'nün (21) kullandığı 10 HT 326 plakalı kamyonetin yakıtı İzmir-İstanbul Otoyolu Balcalı mevkisinde bitti.

Yok kenarına park edilen kamyonete Oğuzhan A. (36) idaresindeki 61 TP 777 plakalı otomobil çarptı.

Otomobildeki yolculardan Elif Turan, yaralanarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Otomobil, İstanbul, İzmir, Güncel, Haberler

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