Manisa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı. Salihli ilçesi yönünden gelen bir otomobil, Kavaklıdere mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.