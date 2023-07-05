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Manisa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Manisa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı. Salihli ilçesi yönünden gelen bir otomobil, Kavaklıdere mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Salihli ilçesi yönünden gelen A.F.Ö. yönetimindeki otomobil, Kavaklıdere mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.A'ya (59) çarptı.

Yaralanan M.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.F.Ö, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı. ???????

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Alaşehir Salihli Manisa Güncel Haberler

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