Manisa'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 75 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı 75 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Demirci Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Kula istikametine gitmekte olan Bülent Şimşek (49) yönetimindeki 35 APK 006 plakalı otomobil, Demirci Kavşağı'nda Veli Özsöz (75) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Özsöz, kaldırıldığı Özel Can Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA