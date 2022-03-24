Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Simge Benginer'in (33) kullandığı 45 HZ 775 plakalı otomobil, Cengiz Aytmatov Caddesi üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zekeriya Eren (60) idaresindeki bisiklete çarptı.

Kazada, bisiklet sürücüsü Eren yaralandı.

Eren sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Bisiklet, Otomobil, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title