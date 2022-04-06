Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

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Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 3 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.G (35) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Akhisar, Manisa, Güncel, Haberler

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