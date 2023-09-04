Manisa'da Otomobilde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir otomobildeki çanta içinde 511,41 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 2 şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan sokak ve analiz çalışmalarında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; E.B. (27) ve B.S. (25) isimli şahıslara ait çanta içerisinde; 511,41 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MANİSA