Manisa'da Otomobilde Uyuşturucu Bulunduran Kişi Tutuklandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 117 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, 117 gram eroin ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Ü.Ş. (29) tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel