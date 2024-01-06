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Manisa'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Güngör Gaga'nın (50) kullandığı 45 AJV 041 plakalı otomobil Mimar Sinan Bulvarı Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Ters istikamete geçen otomobil, karşı yönden gelen Naim Bozkurt (43) idaresindeki 06 APU 78 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Gaga ile araçta bulunan eşi Hatice Gaga'nın (43) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Hastaneye kaldırılan hafif ticari araç sürücüsü Bozkurt'un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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