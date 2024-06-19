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Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil uçuruma yuvarlandı ve içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Demirci-Simav kara yolunun 7'nci kilometresinde Ertan Erkut (47) yönetimindeki 35 FA 4433 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü, Kasım Alperen (17) ve Ahmet Eren Erkut (13) ile Süleyman Çelebi Akgün (51) yaralandı.

Sağlık ve itfaiye ekipleri, aracın bulunduğu yere inerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslara aldı.

Yaralılar, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Demirci trafik Manisa Otomobil Güncel Haberler

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