Manisa'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla atarak sulama kanalı üzerinde ters döndü.

Kaza, saat 23.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Körez Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cahit Turan idaresindeki 43 LB 243 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kara yolunda savrulan otomobil, takla atarak yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalı üzerinde ters döndü. Kaza sebebiyle araç sürücüsü Cahit Turan araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerince kurtarılan yaralı araç sürücüsü, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA