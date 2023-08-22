Manisa'da Otomobil Orta Refüje Çarptı: 4 Ölü, 1 Ağır Yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobillin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan Beytullah Sarı'nın milli güreşçi olduğu öğrenildi. Bu arada kaza sonrası otomobil alev topuna dönerken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

1) MANİSA'DA OTOMOBİL ORTA REFÜJE ÇARPTI: 4 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobillin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan Beytullah Sarı'nın milli güreşçi olduğu öğrenildi. Bu arada kaza sonrası otomobil alev topuna dönerken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat sabah 04.00 sıralarında İzmir-Ankara E 96 karayolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. İddiaya göre; Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Adem Yüce(44) yönetimindeki 45 K 0062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Adem Yüce (44) ile otomobilde bulunan oğlu Oktay Yüce (20), Bekir Sarı (41) ve oğlu Burak Sarı (17) hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve milli güreşçi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Beytullah Sarı ise Salihli'deki ilk tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sarı'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Bu arada kaza sonrası otomobil alev topuna dönerken, kaza anı ise kameraya yansıdı.