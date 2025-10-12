Haberler

Manisa'da Otomobil Motosikletlere Çarptı, Sürücü Kaçmaya Çalıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobil, park halindeki motosikletlere çarptıktan sonra sürücüsü A.A. ve yanındaki iki kişi kaçmaya çalıştı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve polis sürücüyü gözaltına aldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde otomobil, park halindeki motosikletlerin arasına daldı. Kazanın ardından otomobildeki 1'i kadın 3 kişinin kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis otomobil sürücüsü A.A.'yı (24) yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı yakınında meydana geldi. Döner kavşakta A.A.'nın kontrolünü yitirdiği 35 P 8537 plakalı otomobil, önce refüje, ardından da yolun sağ tarafındaki kaldırımın önünde park halindeki motosikletlere çarptı. Bu sırada kaldırımda bulunan 1 kişi panikle kaçtı. Kazanan ardından otomobil sürücüsü A.A. ile yanındaki 1'i kadın 2 kişi araçtan inip, kaçmaya başladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada meydandaki halk konseri için bölgede bulunan polisler, otomobil sürücüsü A.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilin çarptığı motosikletlerde hasar meydana geldi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti

''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti

''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.