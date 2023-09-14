Manisa'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Pastanenin Bahçesine Daldı

Manisa'da bir otomobilin virajda kontrolden çıkması sonucu pastanenin bahçesine daldığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

MANİSA'da, virajda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki pastanenin bahçesine daldı, müşterilerden 1'i kadın 2'si yaralandı. Kaza anının, pastanenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, 15.35'te Yunusemre ilçesi Menemen Caddesi'yle 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Menemen Caddesi'nden Manisa yönüne giden Öznur A.'nın kullandığı 35 BIZ 833 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir pastanenin bahçesine daldı. Çarpmanın etkisiyle bahçedeki masa ve sandalyeler sağa sola dağılırken, büyük panik yaşayan müşteriler kaçıştı. Kazada, sözleme imzalamak için pastanede bir araya geldikleri öğrenilen müşteriler Melike K. ile ev sahibi Mustafa K., yaralandı.

Otomobil sürücüsü Öznur A., kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kaza anının, pastanenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.(DHA)