Manisa'da Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, lastiği patlayıp battıçıktı tünelinin duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolundaki Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı battıçıktı tünelinde meydana geldi. İzmir güzergahından Ankara yönüne giden Elifnur Saltık Tüzün (33) yönetimindeki 35 AKU 278 plakalı otomobil, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp, girdiği battıçıktı tünelinin duvarına çarptı. Sürücü Elifnur Saltık Tüzün ile otomobildeki Ebru Çakır (31), Tusem Çakır (6), Mert Efe Tüzün (6), Nehir Tüzün (4) yaralandı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.