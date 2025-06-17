Manisa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında yaralanan sürücü M.K., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarpmıştı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün meydana gelen kazanın ardından ambulansla Manisa Merkezefendi Hastanesine kaldırılan M.K. yaşam savaşını yitirdi

M.K'nin kullandığı 35 BFE 731 plakalı otomobil, dün Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpmış, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılmıştı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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