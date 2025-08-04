Manisa'da Otomobil Kazası: 63 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Otomobil Kazası: 63 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşanan trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden 63 yaşındaki İbrahim Gümüşay'ın otomobili takla atarak tarlaya düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, takla atıp yol kenarındaki tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü İbrahim Gümüşay (63), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Salihli-Gölmarmara kara yolu Alaşehir Çayı yakınlarında meydana geldi. İbrahim Gümüşay, 35 VCP 57 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Gümüşay, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sürücü Gümüşay, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gümüşay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ailesine sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti

Sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.