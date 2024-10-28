Manisa'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil takla attı, bir yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.O. idaresindeki 45 ACP 139 plakalı otomobil, Üçpınar Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.A.G'nin kullandığı 16 HAU 53 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle M.A.G'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki tarlaya savrularak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.