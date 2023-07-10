Manisa'da otomobil ile traktör çarpışması: 7 yaralı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile traktör çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ali Candemir'in kullandığı 45 ABY 077 plakalı traktör, Dadağlı Mahallesi yakınlarında, Alparslan Yapıcı yönetimindeki 07 BEP 999 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki 5 kişi, ambulanslarla Sarıgöl ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel