Manisa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya karışan araçların sürücüleri gözaltına alındı.