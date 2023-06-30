Manisa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya karışan araçların sürücüleri gözaltına alındı.
Şehzadeler ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sekman A. idaresindeki 11 DS 556 plakalı otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki 45 UH 501 plakalı hafif ticari araç, Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrildi.
Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan N.A. (50), R.R.B. (7), K.B. (9) Y.B.(17 ), Ecrin Ö.(10) ve Ö.A. (68) ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Ecrin Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.