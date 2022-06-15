Manisa'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı İzmir'in Yeşilyurt semtinden çalıntı ihbarında bulunulan otomobil, Manisa'da yakalandı, sürücüsü gözaltına alındı. İzmir'in Yeşilyurt semtinden çalıntı ihbarında bulunulan otomobil, Manisa'da yakalandı, sürücüsü gözaltına alındı. Çalıntı ihbarı yapılan otomobil, Yunsusemre ilçesi 75.Yıl Bulvarı üzerinde ekiplerce durduruldu. Durdurulan otomobilin İzmir'den dün çalındığı belirlendi. Otomobildeki sürücü A.T (35) gözaltına alındı. AA / Serkan Özcan - Güncel Yeşilyurt Manisa İzmir Güncel Haberler

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