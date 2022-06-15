Manisa'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İzmir'in Yeşilyurt semtinden çalıntı ihbarında bulunulan otomobil, Manisa'da yakalandı, sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Yeşilyurt semtinden çalıntı ihbarında bulunulan otomobil, Manisa'da yakalandı, sürücüsü gözaltına alındı.
Çalıntı ihbarı yapılan otomobil, Yunsusemre ilçesi 75.Yıl Bulvarı üzerinde ekiplerce durduruldu.
Durdurulan otomobilin İzmir'den dün çalındığı belirlendi.
Otomobildeki sürücü A.T (35) gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Güncel