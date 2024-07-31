Manisa'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı otomobil devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yabancı uyruklu S.H'nin (31) kullandığı 28 AD 445 plakalı otomobil, Aşağıbozkır Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten devrildi.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.