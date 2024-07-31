Üye Girişi
Haberler

Manisa'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı otomobil devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yabancı uyruklu S.H'nin (31) kullandığı 28 AD 445 plakalı otomobil, Aşağıbozkır Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Turgutlu İtfaiye trafik Manisa İtfaiye Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam

1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam

 Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik

Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title