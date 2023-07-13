Manisa'da Otomobil Demir Korkuluklara Çarptı: 1 Ölü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Safra Çayı Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarptı. Sürücü Alperen Alpaguter (22), otomobilin ön camından girip vücuduna saplanan demir korkuluk nedeniyle yaşamını yitirirken, kazayı duyup bölgeye gelen baba Yılmaz Alpaguter ise sinir krizi geçirdi.

?Kaza, saat 17.30 sıralarında Yunusemre ilçesi İzmir- İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Yangın söndürme tüpü üretimi yapan fabrikadan çalışan Alperen Alpaguter, iş yerine ait 45 EE 268 plakalı otomobille İzmir'den Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı. Alpaguter'in Safra Çayı Köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle parçalanan korkuluğun demiri otomobilin ön camından girip, Alpaguter'in vücuduna ok gibi saplandı. Alpaguter kaza yerinde yaşamını yitirirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.