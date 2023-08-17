Manisa'da Otomobil Çarpması Sonucu 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, Alaşehir Barış Mahallesi Borsa Kavşağında meydana geldi. Çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alaşehir Barış Mahallesi Borsa Kavşağında meydana geldi. H.A. (79) yönetimindeki 06 CMJ 539 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Cevdet Can Savaş'a çarptı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Cevdet Can Savaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü H.A. polis tarafından gözaltına alındı. - MANİSA