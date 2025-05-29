Manisa'da Oto Yıkamacıda Yangın: İş Yeri Sahibi Ağır Yaralandı

Manisa'da Oto Yıkamacıda Yangın: İş Yeri Sahibi Ağır Yaralandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir oto yıkamacıda çıkan yangında iş yeri sahibi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi 1620. Sokak'taki oto yıkama hizmeti veren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin içinde bulunan otomobili de sardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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