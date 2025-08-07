Manisa'da Oto Tamirhanesinde Patlama: 2 Yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sanayi sitesindeki iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde meydana geldi. O.E.D. ve S.Ö., otomobillerin altının kontrol edildiği kanalda çalıştıkları sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada, O.E.D. ve S.Ö.'nün çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yaralılar, ilçedeki özel hastaneye gitti. Buradaki ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.