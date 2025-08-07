Manisa'da Oto Tamirhanesinde Patlama: 2 Yaralı

Manisa'da Oto Tamirhanesinde Patlama: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sanayi sitesindeki iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde meydana geldi. O.E.D. ve S.Ö., otomobillerin altının kontrol edildiği kanalda çalıştıkları sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada, O.E.D. ve S.Ö.'nün çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yaralılar, ilçedeki özel hastaneye gitti. Buradaki ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'nin bitiremediği Asensio ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.