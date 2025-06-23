Manisa'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
Manisa'nın Salihli ilçesinde Aksoy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar alan zarar gördü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Aksoy Mahallesi Cephanelik mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Evlere sıçramadan söndürülen yangında 5 dekar alan zarar gördü.