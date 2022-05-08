Manisa'da ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu - Haberler

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Manisa'da ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'da ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu.

AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Acısı Mevkisinde ormanlık arazide el bombası gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, arazide inceleme yaptı.

Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen küflü ve paslı patlamamış el bombasının imha edileceği bildirildi.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

El Bombası, Ahmetli, Manisa, Güncel, Haberler

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