Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.